Собаководы часто отмечают, что их любимцы живут слишком коротко.
В среднем крупные собаки живут около 8-9 лет.
Собаки средних размеров могут дожить до 13 лет. Какие породы отличаются наибольшей продолжительностью жизни?
Чихуахуа
Если вы хотите, чтобы ваша собака была с вами 15-20 лет, обратите внимание на чихуахуа. Эти собаки обладают крепким здоровьем, но важно приобретать их у официальных заводчиков.
При недобросовестном разведении у чихуахуа могут возникать сердечно-сосудистые заболевания, которые могут привести к внезапной смерти.
Той-пудель
Эксперты считают, что той-пудели могут жить 17-18 лет. Это связано с тем, что у них нет генетической предрасположенности к серьезным хроническим заболеваниям.
Однако владельцам стоит следить за зрением своих питомцев, так как глаза могут быть слабым местом.
Такса
Таксы известны как долгожители: одна из них попала в Книгу рекордов Гиннесса, прожив 21 год.
В среднем таксы радуют своих владельцев 15-16 лет.
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