Собаководы часто отмечают, что их любимцы живут слишком коротко.

В среднем крупные собаки живут около 8-9 лет.

Собаки средних размеров могут дожить до 13 лет. Какие породы отличаются наибольшей продолжительностью жизни?

Чихуахуа

Если вы хотите, чтобы ваша собака была с вами 15-20 лет, обратите внимание на чихуахуа. Эти собаки обладают крепким здоровьем, но важно приобретать их у официальных заводчиков.

При недобросовестном разведении у чихуахуа могут возникать сердечно-сосудистые заболевания, которые могут привести к внезапной смерти.

Той-пудель

Эксперты считают, что той-пудели могут жить 17-18 лет. Это связано с тем, что у них нет генетической предрасположенности к серьезным хроническим заболеваниям.

Однако владельцам стоит следить за зрением своих питомцев, так как глаза могут быть слабым местом.

Такса

Таксы известны как долгожители: одна из них попала в Книгу рекордов Гиннесса, прожив 21 год.

В среднем таксы радуют своих владельцев 15-16 лет.