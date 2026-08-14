Ученые выяснили, что зубастый терпуг (Ophiodon elongatus) теряет и восстанавливает двадцать зубов каждый день. Эти всеядные рыбы могут достигать длины до полутора метров и веса до 35 килограммов.

Во рту змеезуба, также известного как зубастый терпуг, находится до 500 мелких острых зубов, расположенных на двух парах челюстей.

За первой парой челюстей располагается еще одна — так называемые глоточные челюсти, которые рыба использует для пережевывания пищи.

Долгое время оставалось загадкой, как рыбам удается поддерживать остроту своих зубов. Однако недавнее исследование, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B, показало, что у этих рыб ежедневно выпадает около 3% зубов, которые быстро заменяются новыми.