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Рыба, ежедневно отращивающая 20 зубов 0 98

В мире животных
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Рыба, ежедневно отращивающая 20 зубов

Ученые выяснили, что зубастый терпуг (Ophiodon elongatus) теряет и восстанавливает двадцать зубов каждый день. Эти всеядные рыбы могут достигать длины до полутора метров и веса до 35 килограммов.

 

Во рту змеезуба, также известного как зубастый терпуг, находится до 500 мелких острых зубов, расположенных на двух парах челюстей.

За первой парой челюстей располагается еще одна — так называемые глоточные челюсти, которые рыба использует для пережевывания пищи.

Долгое время оставалось загадкой, как рыбам удается поддерживать остроту своих зубов. Однако недавнее исследование, результаты которого опубликованы в журнале Proceedings of the Royal Society B, показало, что у этих рыб ежедневно выпадает около 3% зубов, которые быстро заменяются новыми.

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