Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Самые преданные собаки в мире: мнение экспертов 0 238

В мире животных
Дата публикации: 14.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самые преданные собаки в мире: мнение экспертов

Собаки известны своей верностью, но не все породы одинаково преданы.

 

Некоторые собаки могут легко переключиться на другого владельца, не испытывая при этом особой грусти. В то время как другие могут долго находиться в подавленном состоянии. Какие породы считаются самыми преданными?

Дворняги

Если вы решите взять собаку с улицы, она никогда не забудет о вашем добром поступке. После трудной жизни и постоянной борьбы за выживание появление заботливого хозяина становится настоящим праздником.

Дворняги часто обладают высоким уровнем интеллекта, так как для выживания на улице требуется смекалка. Они будут ценить то, что имеют, и могут стать верными друзьями.

Поэтому тем, кто ищет преданного спутника, стоит обратить внимание на беспородных собак.

Немецкая овчарка

Эксперты утверждают, что немецкие овчарки наиболее ориентированы на человека среди всех пород. Эти собаки всегда ставят интересы своего владельца выше собственных желаний.

Немецкие овчарки готовы защищать хозяина до последнего. Однако стоит учитывать, что эта порода подходит только для опытных владельцев, так как требует постоянной физической и интеллектуальной нагрузки.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
3
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как охлаждаются собаки и кошки?
Изображение к статье: Рейтинг пород собак-долгожителей
Изображение к статье: На острове в Рижском заливе обнаружили экзотических животных (ВИДЕО)
Изображение к статье: Опасности, связанные с голубями: мнение медика

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Листья на фоне голубого неба
Наша Латвия
Изображение к статье: Как эффективно удалить пятно от кофе с одежды: проверенные методы
Дом и сад
Изображение к статье: Как сушить укроп в домашних условиях
Еда и рецепты
Изображение к статье: дрон у границы Латвии
В мире
1
Изображение к статье: Когда лучше собирать красную рябину для максимальной пользы?
Дом и сад
Изображение к статье: Елизавета Арзамасова и Илья Авербух.
Люблю!
Изображение к статье: Листья на фоне голубого неба
Наша Латвия
Изображение к статье: Как эффективно удалить пятно от кофе с одежды: проверенные методы
Дом и сад
Изображение к статье: Как сушить укроп в домашних условиях
Еда и рецепты

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео