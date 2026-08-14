Собаки известны своей верностью, но не все породы одинаково преданы.

Некоторые собаки могут легко переключиться на другого владельца, не испытывая при этом особой грусти. В то время как другие могут долго находиться в подавленном состоянии. Какие породы считаются самыми преданными?

Дворняги

Если вы решите взять собаку с улицы, она никогда не забудет о вашем добром поступке. После трудной жизни и постоянной борьбы за выживание появление заботливого хозяина становится настоящим праздником.

Дворняги часто обладают высоким уровнем интеллекта, так как для выживания на улице требуется смекалка. Они будут ценить то, что имеют, и могут стать верными друзьями.

Поэтому тем, кто ищет преданного спутника, стоит обратить внимание на беспородных собак.

Немецкая овчарка

Эксперты утверждают, что немецкие овчарки наиболее ориентированы на человека среди всех пород. Эти собаки всегда ставят интересы своего владельца выше собственных желаний.

Немецкие овчарки готовы защищать хозяина до последнего. Однако стоит учитывать, что эта порода подходит только для опытных владельцев, так как требует постоянной физической и интеллектуальной нагрузки.