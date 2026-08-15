При выборе кошки многие не задумываются о здоровье своего питомца. Существует мнение, что кошки – это выносливые животные, которые редко нуждаются в помощи человека.

Это мнение ошибочно.

У многих кошек есть предрасположенность к различным заболеваниям, которые могут угрожать их жизни. Если не оказать своевременную помощь, питомец может столкнуться с серьезными проблемами.

Однако есть породы, которые отличаются крепким здоровьем. Какие из них можно выделить?

Сиамская кошка

При правильном уходе сиамская кошка может жить долго и не испытывать серьезных проблем со здоровьем. Тем не менее, стоит помнить, что брать животных с рук может быть опасно.

У сиамских кошек существует высокая вероятность генетических заболеваний, возникающих в результате домашнего разведения.

Мейн-кун

Эти крупные кошки также могут похвастаться хорошим иммунитетом и отсутствием предрасположенности к заболеваниям.

Однако важно приобретать кота у официальных заводчиков, так как наличие генетических отклонений может потребовать постоянного лечения.

Сибирская кошка

Сибирские кошки, появившиеся естественным образом, обладают крепким здоровьем и могут жить долго. Эксперты считают, что они станут отличным выбором для тех, кто ценит умных и воспитанных животных.

Также стоит отметить, что питомцы этой породы не боятся воды, что упрощает процесс купания.