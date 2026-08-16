Животные не должны есть продукты, предназначенные для людей, но иногда это происходит. Рассмотрим, какие из них могут быть опасны.

Иногда во время готовки что-то падает на пол, и собака тут как тут, подбирая крошки. Бывает, что питомцы тайком уносят что-то с тарелки, когда никто не видит...

Существуют некоторые безопасные "человеческие продукты", которые могут подойти для домашних животных, но только в небольших количествах и не как замена основного корма. Однако многие продукты могут быть опасны для наших четвероногих друзей.

Эксперты выделили популярные продукты, которые ядовиты для домашних животных.

Виноград и изюм

Эти продукты могут быть ядовитыми для животных и привести к почечной недостаточности. Исследования показывают, что многое еще не известно о влиянии винограда и изюма на животных.

Неясно, токсичны ли они только для определенных видов, но в любом случае не рекомендуется кормить ими собак и кошек.

Авокадо

Хотя некоторые владельцы домашних животных утверждают, что кормят их авокадо без проблем, исследования показывают, что листья, плоды, семена и стебли этого растения могут содержать токсин под названием персин.

По данным Американского общества предотвращения жестокости к животным (ASPCA), наиболее ядовитым является сорт авокадо, родом из Гватемалы, который часто встречается в магазинах.

Сырое дрожжевое тесто

Свежее тесто с дрожжами может разбухнуть в желудке животного, вызывая боль и даже разрыв кишечника. Однако после выпечки оно становится безопасным.

Лук и чеснок

Свежий и сушеный лук, зеленый лук и чеснок могут вызвать раздражение пищеварительной системы и повреждение красных кровяных клеток.

Лук в любой форме, включая сушеный, сырой или вареный, может вызвать проблемы. Кошки менее чувствительны к нему, чем собаки, но он ядовит для обоих видов.

Продукты с высоким содержанием соли или жира

Чрезмерное потребление жиров может вызвать расстройство желудка и воспаление поджелудочной железы.

Согласно ASPCA, продукты с высоким содержанием соли могут привести к отравлению цианистым водородом. Если ваше животное съест слишком много жира или соли, это может вызвать понос или рвоту.

Кости

Кости представляют риск удушья и могут повредить стенки кишечника.

Также не следует кормить животных недоваренным мясом или яйцами, так как в них могут находиться вредные микроорганизмы.

Конфеты без сахара (с ксилитом)

Ксилит может вызвать повреждение печени и даже смерть у чувствительных собак.

Он содержится во многих продуктах, таких как жевательная резинка, конфеты, печенье и зубная паста.

Орехи макадамия

Орехи макадамия могут вызвать слабость, рвоту, тремор и лихорадку у собак.

Эти симптомы могут длиться до двух дней и проявляются через 12 часов после проглатывания орехов.

Алкоголь, шоколад и кофе

Согласно ASPCA, метилксантин, содержащийся в шоколаде, кофе и кофеине, может вызвать рвоту, диарею, гиперактивность, тремор, судороги и даже смерть животных.