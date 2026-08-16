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Какое животное имеет самую короткую память на планете: удивительные факты 0 81

В мире животных
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какое животное имеет самую короткую память на планете: удивительные факты

Многие с детства верят в миф о том, что аквариумные рыбки обладают самой короткой памятью. Однако это не так, и на самом деле память у них может длиться несколько месяцев.

 

На самом деле, миф о том, что рыбки имеют память длиной всего в несколько секунд, является заблуждением. Эти создания способны запоминать информацию на протяжении нескольких месяцев. Но какое же животное действительно обладает самой короткой памятью?

Многих удивит, что рекорд принадлежит антилопам гну. Эти грациозные животные могут помнить о событиях и фактах не более пятнадцати минут.

После этого их воспоминания просто исчезают.

Исследования показали, что антилопы гну находятся в постоянной опасности, особенно если они отделяются от своего стада. Одинокая антилопа может забыть, где находится ближайший водоем.

Кроме того, она может не вспомнить, где найти пастбище.

По этой причине антилопы часто встречаются рядом с зебрами. Эти два вида животных образуют интересное сотрудничество: зебры отвечают за поиск пищи и воды, так как обладают хорошей памятью о местах, где их можно найти.

Антилопы, в свою очередь, могут защитить себя от хищников благодаря своим крупным размерам и мощному телу.

Кроме того, у гну есть внушительные рога, что делает их менее уязвимыми для нападений хищников.

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