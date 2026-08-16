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Почему кошки мурлыкают? 0 66

В мире животных
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошки мурлыкают?

Причины мурлыканья кошек.

 

Определить точную причину мурлыканья кошек в ходе эксперимента (например, с рассечением плоти) невозможно, так как мурлыканье происходит только в комфортных и безопасных условиях для животного.

Существует несколько гипотез, объясняющих это явление. Наиболее распространенная из них утверждает, что мурлыканье возникает в результате сокращения и расслабления голосовых связок и мышц гортани.

Другие теории связывают мурлыканье с вибрацией подъязычных косточек, сокращениями диафрагмы, движением воздуха в легких и даже с ритмичным изменением тока крови в крупных сосудах.

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