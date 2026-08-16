Черепахи — одни из самых древних существ на Земле, их история насчитывает около 220 миллионов лет.

Эти животные значительно старше многих других видов, что вызывает удивление у многих людей.

Существует множество разновидностей черепах, и некоторые из них действительно уникальны. Какие черепахи можно считать самыми редкими?

Слоновая черепаха

Эти гигантские создания впечатляют всех, кто их когда-либо видел: их размеры действительно поражают. Вес слоновой черепахи может превышать 400 килограммов.

Кроме того, они могут похвастаться долгой продолжительностью жизни. При должном уходе слоновые черепахи могут жить более 170 лет.

Тем не менее, этот редкий вид черепах находится под угрозой полного исчезновения.

Горбатая черепаха

Этот интересный вид желто-пятнистой черепахи можно содержать в домашних условиях. Привлекает внимание этот вид своими небольшими размерами и необычной внешностью.

На панцире черепахи расположены интересные наросты, которые достаточно острые на ощупь.

Кроме того, у них есть красивые желтые пятна по всей спине.

Эластичная черепаха

Этот вид черепах удивителен тем, что у них нет жесткого панциря, как у большинства других. Напротив, их панцирь мягкий и упругий, но при этом надежный.

Именно благодаря такой структуре панциря этот вид черепах и получил свое название.