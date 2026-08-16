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Самые крупные змеи на планете: удивительные размеры 0 109

В мире животных
Дата публикации: 16.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самые крупные змеи на планете: удивительные размеры

Змеи редко вызывают у людей симпатию, так как многие их боятся. Эти существа могут представлять серьезную угрозу для человека.

 

Основную опасность представляют ядовитые виды. Однако настоящими гигантами, вызывающими страх своими размерами, являются крупные змеи. Какие из них считаются самыми большими?

Сетчатый питон

Размеры сетчатого питона могут удивить любого: эти змеи достигают длины более 7 метров. Иногда сообщается о более крупных особях (от 10 метров и выше), но эти данные не были подтверждены.

Сетчатые питоны действительно опасны. При желании они могут легко напасть на человека, и такие случаи уже имели место.

Зеленая анаконда

Длина этой змеи может превышать 5,5 метров. Существует множество слухов об анакондах, однако они обычно не нападают на людей, предпочитая охотиться на птиц и мелких животных.

Анаконды предпочитают обитать в водоемах.

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