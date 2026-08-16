В мексиканской реке была повторно интродуцирована популяция рыбы-текилы (лат. Zoogoneticus tequila), что стало редким примером успешного восстановления вида, который считался вымершим.

Длина рыбы-текилы не превышает 70 миллиметров. Этот вид был впервые обнаружен в 1990 году в реке Теучитлан, расположенной на юго-западе Мексики. Название рыбы связано с вулканом Текила, который находится к северу от её естественной среды обитания. Вид исчез из дикой природы из-за интродукции инвазивных экзотических видов рыб и загрязнения водоемов.

Зоозащитники из Великобритании и Мексики объединили усилия для возвращения этого вида в дикую природу. Разведением рыбы занимались специалисты зоопарка в Честере, Великобритания.

Первоначально в реку Теучитлан было выпущено 1500 особей, и теперь популяция успешно размножается и процветает.