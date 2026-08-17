На сегодняшний день установлено, что перьевой покров имели несколько десятков видов динозавров, которые, согласно современным представлениям, были предками птиц.

Считается, что изначально перья использовались для теплоизоляции и, возможно, для брачных ритуалов. Позже некоторые оперенные динозавры научились планировать, используя свои конечности (обычно передние), а затем часть из них перешла к активному полету.

Освоение такого полета и привело к формированию группы животных, известных как птицы.