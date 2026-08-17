Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Что появилось раньше: птицы или перья? 0 33

В мире животных
Дата публикации: 17.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Что появилось раньше: птицы или перья?

Перья.

 

На сегодняшний день установлено, что перьевой покров имели несколько десятков видов динозавров, которые, согласно современным представлениям, были предками птиц.

Считается, что изначально перья использовались для теплоизоляции и, возможно, для брачных ритуалов. Позже некоторые оперенные динозавры научились планировать, используя свои конечности (обычно передние), а затем часть из них перешла к активному полету.

Освоение такого полета и привело к формированию группы животных, известных как птицы.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Ученые выяснили, как ноги динозавров выдерживали их огромный вес
Изображение к статье: Восстановление популяции рыбы-текилы в дикой природе
Изображение к статье: Редкие виды черепах: что нужно знать
Изображение к статье: Самые крупные змеи на планете: удивительные размеры

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: памятник Черчиллю в Лондоне
В мире
Изображение к статье: женские ноги
ЧП и криминал
Изображение к статье: склад wildberries
В мире
Изображение к статье: airbaltic
Бизнес
Изображение к статье: мигранты
В мире
1
Изображение к статье: граница Латвии
ЧП и криминал
Изображение к статье: памятник Черчиллю в Лондоне
В мире
Изображение к статье: женские ноги
ЧП и криминал
Изображение к статье: склад wildberries
В мире

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео