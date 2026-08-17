Скорее всего, он остается неизвестным.

В последние десятилетия было описано более 10 тысяч новых видов рыб. Обычно это редкие виды, иначе их открыли бы раньше. Численность многих из них остается ненадежно установленной.

Например, глубоководные морские рыбы родов Bathymicrops и Bathytyphlops представлены в зоологических коллекциях всего лишь десятком экземпляров.

Сом Hypancistrus phantasma известен по нескольким экземплярам, пойманным участниками шведской экспедиции в южноамериканской реке Риу-Негру в 1924 году.