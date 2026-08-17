Да, у улиток есть зубы, и их очень много.

Улитки имеют особый орган, называемый радула, который не имеет ничего общего с зубами позвоночных. Радула представляет собой пластину, покрытую десятками тысяч твердых зубчиков. С помощью этого органа улитка измельчает мягкие ткани растений, которые составляют её рацион.

Интересно, что толщина волокон из гётита, образующих зубную ткань улитки морского блюдечка, составляет всего 60 нанометров. Эти волокна в тысячу раз тоньше человеческого волоса, что делает зубы морского блюдечка самой прочной биологической структурой, известной науке.