Обитатели Земли приспосабливаются к сложным условиям жизни по-разному. Каждое существо уникально и интересно.

Чтобы выжить, некоторые живые существа вынуждены убегать, другие – догонять свою добычу.

Многим созданиям природы необходимо двигаться очень быстро, и об этом рассказывают эксперты.

Познакомьтесь с сухопутными, водными и летающими рекордсменами скорости.

Гепард

Это самое быстрое млекопитающее на планете, хотя он уступает в скорости некоторым рыбам, птицам и насекомым.

Гепард может разгоняться до 120 км/ч за считанные секунды. Однако такая скорость требует огромных затрат энергии, поэтому его бег длится всего несколько минут. Хищная кошка способна поймать свою добычу за 60 секунд.

К сожалению, численность этих прекрасных и грациозных животных сокращается каждый год, и их необходимо защищать.

Вилорог

Элегантная вилорогая антилопа – очень выносливое животное. Это утончённое создание обладает крепкими ногами и может двигаться со скоростью 88 км/ч. Антилопа быстро бегает на большие расстояния, не уставая долгое время.

Небольшой вилорог, высота которого составляет 1 м, – очень умное животное. Несмотря на свою способность быстро бегать, антилопа предпочитает обходить опасности, не рискуя лишний раз.

Рыба-парусник

Вода плотнее воздуха, поэтому она оказывает значительное сопротивление при движении. Тем не менее, в водной стихии также есть рекордсмен скорости. Самую быстро плавающую рыбу планеты можно встретить:

в тёплых водах всех океанов;

в тропических и субтропических морях.

Обладая уникальным строением тела, этот хищник водного мира способен развивать большую скорость. Он гонится за добычей со скоростью 100 км/ч. Официальные наблюдения за рыбой-парусником зафиксировали ещё большую скорость – 109 км/ч.

Стрекоза

Воздушное пространство Земли населено птицами и насекомыми. Самым быстролетающим насекомым является стрекоза.

Это маленькое хрупкое создание совершает 150 взмахов крылышками в секунду и разгоняется почти до 60 км/ч. Для такой малышки это довольно неплохо.

Сокол сапсан

Несмотря на то что в горизонтальном полёте сокол медленнее стрижа, в пикировании он развивает скорость до 325 км/ч.

Это делает сокола сапсана самой быстрой птицей на Земле. Учёные считают, что он способен развивать скорость до 375 км/ч.