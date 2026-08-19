Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Как защитить комнатные растения от домашних кошек 0 141

В мире животных
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как защитить комнатные растения от домашних кошек

Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой, когда их питомцы проявляют интерес к комнатным растениям. Чаще всего кошки забираются на подоконники и перекапывают землю в горшках или грызут листья.

 

Существует несколько эффективных способов, которые помогут отвадить кошек от комнатных растений.

Цитрусовые

Кошки не переносят запах цитрусовых. Чтобы отпугнуть домашних питомцев, можно использовать ароматы апельсина, лимона или лайма. Сок этих фруктов наносят на ватные диски и кладут их на землю в горшках. Однако диски нужно периодически менять, так как запах со временем выветривается.

Специальное растение

Некоторые кошки любят грызть определенные цветы. Эти растения можно использовать, чтобы отвадить питомцев от тех, которые трогать нельзя. Отлично справляется с этой задачей антистирия овсовидная, известная как "кошачья трава".

Грамотная расстановка

Растения на подоконнике следует расставлять плотно, чтобы животным было сложно забраться на него. Также цветы можно размещать на полках и в других местах, куда кошки не смогут добраться.

×
Читайте нас также:
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Различия между леопардом и барсом
Изображение к статье: Породы собак с крепким здоровьем: список от экспертов
Изображение к статье: Самые дорогие животные на планете: удивительные стоимости
Изображение к статье: Самые быстрые животные и насекомые на планете

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: airBaltic
Политика
Изображение к статье: mere
Бизнес
Изображение к статье: csdd
Политика
10
Изображение к статье: санаторий в Балдоне
Наша Латвия
Изображение к статье: Самолеты airBaltic
Политика
1
Изображение к статье: школьник
Наша Латвия
Изображение к статье: airBaltic
Политика
Изображение к статье: mere
Бизнес
Изображение к статье: csdd
Политика
10

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео