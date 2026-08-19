Многие владельцы кошек сталкиваются с проблемой, когда их питомцы проявляют интерес к комнатным растениям. Чаще всего кошки забираются на подоконники и перекапывают землю в горшках или грызут листья.

Существует несколько эффективных способов, которые помогут отвадить кошек от комнатных растений.

Цитрусовые

Кошки не переносят запах цитрусовых. Чтобы отпугнуть домашних питомцев, можно использовать ароматы апельсина, лимона или лайма. Сок этих фруктов наносят на ватные диски и кладут их на землю в горшках. Однако диски нужно периодически менять, так как запах со временем выветривается.

Специальное растение

Некоторые кошки любят грызть определенные цветы. Эти растения можно использовать, чтобы отвадить питомцев от тех, которые трогать нельзя. Отлично справляется с этой задачей антистирия овсовидная, известная как "кошачья трава".

Грамотная расстановка

Растения на подоконнике следует расставлять плотно, чтобы животным было сложно забраться на него. Также цветы можно размещать на полках и в других местах, куда кошки не смогут добраться.