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Какие рыбы живут под землей? 0 91

В мире животных
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Какие рыбы живут под землей?

На берегах озера Чад в тропической Африке обитают необычные рыбы. В период засухи, когда уровень воды в озере значительно снижается, местные жители отправляются на рыбалку с мотыгами и лопатами.

 

Там, где раньше была вода, теперь обнажилось дно, и на нем появляются небольшие холмики, возвышающиеся в вязком иле. Местные жители, используя лопаты, извлекают из этих холмиков глиняные «капсулы». Внутри каждой из них находится улов: длинная рыба, достигающая полутора метров в длину и сложенная пополам, с плавниками, напоминающими полосатые хвостики. Жители Верхнего Нила называют ее доко, а ученые — протоптером, относящим к подклассу двоякодышащих рыб.

Двоякодышащие рыбы получили свое название благодаря уникальной способности: это единственные рыбы в мире, которые, помимо жабр, имеют легкие и могут дышать воздухом. Когда-то, задолго до появления динозавров, их было много, но сегодня сохранилось всего шесть видов. Четыре из них обитают в Африке — это протоптеры. Еще один вид, чешуйчатник, встречается в Южной Америке, а последний, рогозуб, распространен в Австралии.

Двоякодышащие рыбы предпочитают сухие и жаркие районы в центре материков. В период долгого лета вода в реках и озерах превращается в вязкую жижу, а во многих местах полностью пересыхает. Многие рыбы погибают, но не двоякодышащие: их спасают легкие. Пока есть вода, они поднимаются к ее поверхности и дышат воздухом. Если водоем полностью пересыхает, протоптер и чешуйчатник роют себе в мягком дне гнезда и спят в них до начала сезона дождей, дыша воздухом, поступающим через верхушку гнезда. Именно тогда их и извлекают местные жители. Эти «живые консервы» могут храниться в таком состоянии несколько месяцев или даже лет. Из всех двоякодышащих рыб только рогозуб, или баррамунда, не умеет рыть гнезда; австралийцы ловят его традиционным способом — на удочку.

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