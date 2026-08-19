Биологи из разных стран проанализировали ДНК из проб воды, собранных на склонах Эвереста на высоте от 4500 до 5500 метров.

Целью ученых было найти генетический материал, оставленный животными или растениями, взаимодействующими с водой, воздухом или почвой. Этот метод позволяет эффективно изучать историю биоразнообразия на определенной территории.

В ходе исследования склонов Джомолунгмы ученые обнаружили генетические следы представителей 187 отрядов, что составляет 16,3% от общего числа отрядов, обитающих на Земле.

Команда исследователей смогла идентифицировать множество организмов, определив их род и даже конкретный вид. В частности, были обнаружены микроскопические беспозвоночные, такие как коловратки и тихоходки, которые считаются одними из самых выносливых существ на планете.

Кроме того, биоразнообразие Эвереста пополнил тибетский улар — птица, обитающая в национальном парке «Сагарматха». Также ученые нашли следы домашних собак и куриц, что указывает на человеческую деятельность в этих суровых условиях.

Еще одним организмом, обнаруженным в нескольких местах, стала поденка — древний отряд крылатых насекомых, который ученые считают биологическим индикатором изменений в окружающей среде.

Что касается растений, на крыше мира была найдена ДНК сосен, которые обычно произрастают далеко от места взятия проб. Вероятно, пыльца была занесена сюда ветром.