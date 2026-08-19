Владельцы собак знают, что питомцы могут страдать от различных заболеваний, что усложняет уход за ними.

Недуги у животных могут значительно сократить продолжительность их жизни.

Некоторые породы собак, наоборот, обладают отличной иммунной системой и крепким здоровьем, что позволяет владельцам реже посещать ветеринарную клинику. Какие породы считаются наиболее здоровыми?

Сиба-ину

Собаки этой породы могут жить около 18 лет, что является впечатляющим результатом для домашних питомцев.

У сиба-ину, как правило, нет особой генетической предрасположенности к опасным заболеваниям.

Эксперты отмечают, что пожилые животные могут сталкиваться с проблемами суставов. Интересно, что один из представителей этой породы прожил более 26,5 лет.

Английский фоксхаунд

Считается, что охотничьи и гончие породы реже страдают от генетических заболеваний, так как заводчики уделяют больше внимания "качеству" собак.

Английский фоксхаунд обычно не испытывает проблем со здоровьем на протяжении своей жизни благодаря крепкому организму.

Чихуахуа

Существует заблуждение, что миниатюрные собаки имеют низкую продолжительность жизни, слабый иммунитет и предрасположенность к множеству опасных заболеваний.

При покупке чихуахуа у проверенных заводчиков, правильном уходе и качественном кормлении, проблемы со здоровьем могут быть минимальными.

Важно помнить, что представители этой породы не предназначены для длительных прогулок.