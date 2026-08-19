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Самые дорогие животные на планете: удивительные стоимости 0 95

В мире животных
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самые дорогие животные на планете: удивительные стоимости

Хотя городские жители могут позволить себе лишь ограниченное количество домашних животных, некоторые состоятельные люди приобретают невероятно дорогих питомцев.

 

Некоторые из этих животных уникальны, в то время как другие обладают редкими характеристиками.

Лошадь по кличке Зеленая обезьяна

Эта лошадь была куплена за 16 миллионов долларов. Конь отличался невероятной скоростью, что и определяло его высокую стоимость.

Множество людей стремились стать владельцами Зеленой обезьяны, так как в мире скачек она считалась отличным вложением.

К сожалению, конь умер несколько лет назад из-за болезни. Он также участвовал в разведении породистых животных, и его потомки оказались успешными.

Корова Мисси

Это животное было продано фермеру из Дании за более чем миллион долларов (1,2 млн). Мисси является одним из лучших представителей своего вида.

Интересно, что эта корова дает значительно больше молока, чем другие коровы.

Кроме того, генетические характеристики Мисси используются для улучшения качеств других представителей породы.

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