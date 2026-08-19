Некоторые породы кошек отличаются активностью и любознательностью, что делает их неподходящими для людей, предпочитающих спокойный образ жизни.

Если вы ищете спокойного питомца, идеальным выбором станут флегматичные кошки, которые любят спать, перекусывать и просто проводить время рядом с вами на диване. Какие породы считаются наиболее спокойными?

Персидские кошки

Эти животные давно завоевали популярность благодаря своей красивой внешности и доброму характеру. Их длинная шерсть также привлекает внимание.

Эксперты утверждают, что персидские кошки являются одними из самых спокойных, поэтому они не будут шуметь и беспокоить своих владельцев.

Шотландская вислоухая

Эта порода покорила многих своим необычным внешним видом и имеет множество поклонников по всему миру.

Хотя шотландская вислоухая кошка не отличается чрезмерной общительностью, взрослый кот вряд ли будет доставлять вам неудобства своими шалостями.

Тем не менее, перед приобретением шотландской вислоухой кошки важно осознать, что эта порода может быть подвержена различным заболеваниям.

Сфинкс

Сфинксы считаются одними из самых умных и уравновешенных кошек. От них не стоит ожидать агрессии или плохого поведения, так как они ориентированы на человека.

Мало кто знает, что сфинксы способны анализировать настроение своих владельцев и подстраивать свое поведение под него.

Поэтому кошка этой породы вряд ли будет проказничать, если поймет, что ее выходки не нравятся хозяину.