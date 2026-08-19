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Зачем животным нужны вибриссы? 0 127

В мире животных
Дата публикации: 19.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Зачем животным нужны вибриссы?

Это не усы.

 

Длинные волоски, известные как вибриссы (от латинского слова vibro — «колеблюсь»), улавливают малейшие колебания окружающей среды и могут дополнять или заменять зрение.

Например, у китов в корень вибрисс проникает до 10 000 нервных волокон. Эти волоски особенно развиты у подземных животных, таких как кроты, а также у ночных зверьков, например, у лемуров.

Вибриссы не обязательно расположены только на морде животного. У сумчатых они могут расти на лапах, а у белок — на брюшке.

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