Не все люди готовы взять на себя ответственность, купив потенциально опасное животное.

Некоторые породы собак требуют особого подхода и дисциплины, чтобы не представлять угрозу для окружающих и владельца.

Однако есть породы, которые отличаются своей ласковостью и добротой. На каких представителей стоит обратить внимание?

Лабрадоры

Эти собаки практически не поддаются провокациям на агрессивное поведение, так как обладают невероятной добротой. Лабрадоры известны своим мягким характером и дружелюбным нравом.

Кроме того, они хорошо ладят с детьми.

Сенбернар

При виде крупного сенбернара многие могут почувствовать дискомфорт, так как его внешний вид может показаться угрожающим. Однако это совершенно не оправдано.

Сенбернары считаются одними из самых добрых собак в мире. Их также часто используют в спасательных операциях, что подтверждает их миролюбивый характер.

Ньюфаундленд

Эти большие собаки напоминают медведей, но их грозная внешность обманчива. Ньюфаундленды не только безопасны для людей, но и для других домашних животных.

Представители этой породы прекрасно ладят как с маленькими детьми, так и с другими питомцами. Эксперты считают, что такой пес станет идеальным компаньоном для семьи.