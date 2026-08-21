В науке о животных считалось, что стайные животные более открыты к взаимодействиям и способны оценивать поведение людей. Репутация человека, сформированная у собаки, имеет особое значение.

Жизнь собак зависит от сотрудничества с людьми, и некоторые исследователи предполагают, что животные могут оценивать наше поведение с моральной точки зрения. В первую очередь они обращают внимание на щедрость хозяина и его готовность накормить друга.

Чтобы выяснить это, ученые из Венского университета ветеринарной медицины провели исследование в Научном центре волков в Австрии. Результаты работы были опубликованы в журнале PLOS ONE.

В эксперименте участвовали 9 волков и 6 собак. Каждое животное наблюдало за поведением двух людей: один из них был «щедрым» и кормил товарища по клетке, а другой — «жадным», который всегда отказывал в еде.

После наблюдения животным позволяли выбирать, к кому из двух людей подойти за едой.

На втором этапе эксперимента ученые проверяли, формируется ли у животных оценка после прямого контакта с «щедрыми» и «жадными» людьми.

Анализ результатов показал, что ни собаки, ни волки не демонстрируют оценочного восприятия людей ни после косвенного наблюдения, ни после прямого взаимодействия. Таким образом, результаты не подтверждают идею о том, что собаки и волки способны оценивать людей.

Тем не менее, волки проявляли больше внимания к щедрому человеку на этапе наблюдения, а некоторые собаки и волки действительно предпочитали щедрого человека, основываясь на косвенном и прямом опыте, — уточняют ученые.

Исследователи планируют продолжить свои эксперименты, возможно, с привлечением большего количества собак и волков. Они предполагают, что некоторые животные могут быть более избирательны в стрессовых или опасных ситуациях, однако это невозможно проверить экспериментально по этическим соображениям.