Все детеныши млекопитающих с удовольствием питаются молоком. Однако со временем у большинства видов прекращается синтез лактазы — фермента, который расщепляет молочный сахар. Взрослые детеныши начинают отказываться от молока, и мать может кормить новый приплод.

У домашних кошек, благодаря мутациям, синтез лактазы продолжается и во взрослом возрасте. Это, вероятно, стало следствием одомашнивания, которое дало животным доступ к коровьему, козьему и другим видам молока. Питания стало достаточно для всех, и старшие котята перестали представлять угрозу для младших.

Тем не менее, многие взрослые кошки все еще не пьют молока.