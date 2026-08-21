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Почему кошки любят молоко? 0 132

В мире животных
Дата публикации: 21.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошки любят молоко?

Причины предпочтения молока у кошек.

 

Все детеныши млекопитающих с удовольствием питаются молоком. Однако со временем у большинства видов прекращается синтез лактазы — фермента, который расщепляет молочный сахар. Взрослые детеныши начинают отказываться от молока, и мать может кормить новый приплод.

У домашних кошек, благодаря мутациям, синтез лактазы продолжается и во взрослом возрасте. Это, вероятно, стало следствием одомашнивания, которое дало животным доступ к коровьему, козьему и другим видам молока. Питания стало достаточно для всех, и старшие котята перестали представлять угрозу для младших.

Тем не менее, многие взрослые кошки все еще не пьют молока.

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