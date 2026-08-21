В домах часто можно встретить комнатную муху (Musca domestica) и её близких родственников. Устройство ротового аппарата этих насекомых позволяет им лишь слизывать жидкости, поэтому они не могут пронзать кожу человека.

Ко второй половине лета появляются взрослые особи другого вида — мухи-жигалки (Stomoxys calcitrans), которые питаются кровью. Они напоминают комнатных мух, хотя внимательный наблюдатель заметит различия. Жигалки значительно меньше, их тело имеет серо-пеструю окраску (в отличие от черной спинки комнатной мухи), а крылья в сложенном состоянии образуют больший угол с осью тела. Кроме того, их хоботок отличается: вместо «губки на ручке», как у комнатной мухи, у жигалок мощный острый стилет.

Хотя жигалок обычно меньше, чем комнатные мухи, даже одна жигалка, попавшая в помещение, может создать впечатление, что кусаются все мухи.