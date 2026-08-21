В дикой природе птицы, способные воспроизводить человеческую речь, такие как попугаи, врановые и скворцы, используют фрагменты песен других птиц для общения. Живя среди людей, они перенимают звуки, которые издают люди, и могут, например, имитировать плач или кашель.

Часто птицы улавливают связь между определёнными словами и предметами, «разговаривая» для того, чтобы получить лакомство или ласку. Однако значения слов для птиц и людей не всегда совпадают.

Например, если хозяин, почесывая попугаю голову, говорит «хорошая птичка», то попугай может начать использовать эти слова как просьбу почесать его голову.