Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Почему попугаи умеют разговаривать? 0 33

В мире животных
Дата публикации: 21.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему попугаи умеют разговаривать?

Попугаи копируют звуки, которые слышат вокруг.

 

В дикой природе птицы, способные воспроизводить человеческую речь, такие как попугаи, врановые и скворцы, используют фрагменты песен других птиц для общения. Живя среди людей, они перенимают звуки, которые издают люди, и могут, например, имитировать плач или кашель.

Часто птицы улавливают связь между определёнными словами и предметами, «разговаривая» для того, чтобы получить лакомство или ласку. Однако значения слов для птиц и людей не всегда совпадают.

Например, если хозяин, почесывая попугаю голову, говорит «хорошая птичка», то попугай может начать использовать эти слова как просьбу почесать его голову.

×
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Как защитить комнатные растения от домашних кошек
Изображение к статье: Какие рыбы живут под землей?
Изображение к статье: Зачем животным нужны вибриссы?
Изображение к статье: На Эвересте обнаружены представители 187 отрядов живых существ

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Почему мухи в конце лета начинают жалить?
В мире животных
Изображение к статье: Почему кошки любят молоко?
В мире животных
Изображение к статье: яблоко в руке
Бизнес
Изображение к статье: Как собаки и волки оценивают людей
В мире животных
Изображение к статье: мусорные контейнеры
ЧП и криминал
Изображение к статье: Три продукта, которые сделают борщ вкуснее
Еда и рецепты
Изображение к статье: Почему мухи в конце лета начинают жалить?
В мире животных
Изображение к статье: Почему кошки любят молоко?
В мире животных
Изображение к статье: яблоко в руке
Бизнес

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео