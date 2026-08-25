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Акулы научились «ходить» по суше для адаптации к изменениям климата 0 130

В мире животных
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Акулы научились «ходить» по суше для адаптации к изменениям климата

Акулы учатся «ходить» по земле, чтобы адаптироваться к меняющейся среде обитания. Биологи из США и Австралии обнаружили, что глазчатая кошачья акула (Hemiscyllium ocellatum) способна проводить на суше до двух часов, выдерживая длительные периоды гипоксии.

 

Глазчатая кошачья акула обитает в рифах Тихого океана. Ученые отметили, что в условиях глобального потепления условия в этих водах становятся неблагоприятными. Воды сильно нагреваются во время приливов и отливов.

Кошачья акула относится к виду шагающих акул. В процессе эволюции они приобрели способность передвигаться по дну с помощью четырех боковых плавников. Эти рыбы также стойко переносят дефицит кислорода и могут адаптироваться к мелководью, а также выбираться на короткий срок на сушу, чтобы перебраться из одного водоема в другой.
Недавние исследования показали, что Hemiscyllium ocellatum значительно усовершенствовала свои навыки жизни на суше. Ранее наблюдения показывали, что такие акулы могли провести на воздухе не более часа. Им потребовалось около девяти миллионов лет, чтобы развить эту способность.

Однако недавно биологи обнаружили, что акула способна преодолеть около 30 метров и обходиться без воды в течение двух часов. Навыком ходьбы владеют даже детеныши и молодняк Hemiscyllium ocellatum, которые могут перемещаться по суше, несмотря на то, что их форма тела существенно отличается от строения взрослых особей.

Ученые отметили, что двигательные особенности дают этому виду дополнительные шансы на выживание. Акулы могут вовремя покинуть неблагоприятную среду и избежать нападения морских хищников.

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