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Исследование: женщины предпочитают мужчин с маленькими собаками 0 80

В мире животных
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Исследование: женщины предпочитают мужчин с маленькими собаками

Испанские исследователи выяснили, какие мужчины привлекают женщин на сайтах знакомств. Оказалось, что представительниц слабого пола интересуют фотографии, на которых молодые люди держат маленьких собак, сообщает британский табloid The Daily Mail.

 

Эксперимент провели сотрудники Университета Хаэна, расположенного в автономном сообществе Андалусия на юге Испании. В исследовании участвовали около 300 студенток, которым показывали фотографии, на которых мужчины были либо одни, либо с собаками.

Для эксперимента выбрали две менее популярные породы собак среднего и малого размера: жесткошерстную таксу и португальскую собаку смешанной породы. Это помогло определить, был ли положительный эффект связан с присутствием собаки или с ее внешностью. На одних фотографиях мужчины были изображены днем в общественном месте, на других — на плохо освещенной ночной улице.

Ученые предложили студенткам оценить, насколько устрашающе выглядят мужчины на фото. Чтобы избежать влияния страха перед собаками на результаты, на фотографиях животные были на поводках. Выяснилось, что девушки меньше боялись мужчин с питомцами как на дневных, так и на ночных снимках. Специалисты пришли к выводу, что молодые люди с собаками вызывают у женщин больше доверия и положительных эмоций.

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