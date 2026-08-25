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Нападают ли дельфины на людей? 0 75

В мире животных
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Дельфин

Да.

 

Существует множество зафиксированных случаев, когда дельфины кусали людей, ударяли их клювом или даже пытались притопить. Пострадавшие в таких инцидентах иногда нуждались в госпитализации из-за серьезных травм. Известен один случай, когда человек погиб, однако жертва была в состоянии алкогольного опьянения и вела себя неадекватно.

Причины таких нападений остаются неясными, но они никогда не связаны с попытками дельфинов употребить людей в пищу. Скорее всего, это проявление игрового поведения. Дельфины любят развлекаться с плавучими предметами и с животными, которые уступают им в подвижности, такими как тюлени и морские черепахи. Иногда люди могут оказаться в роли игрушки.

Дельфины не способны оценить, насколько опасны их действия для человека.

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Редакция BB.LV
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