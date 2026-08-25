Голуби не привыкли к этому.

Сизый голубь, обитающий в городах, в дикой природе предпочитает скалистые местности, где деревьев практически нет.

Отсутствие деревьев приводит к тому, что у голубей не формируется привычка сидеть на них. Строение лапок позволяет сизым голубям удерживаться на ветках, и их ближайшие сородичи — лесные голуби, такие как клинтух и вяхирь — в основном отдыхают на деревьях.

Однако в последние десятилетия городские голуби начинают осваивать это «искусство». Наблюдатели все чаще фиксируют отдельных сизарей, сидящих на деревьях или проводах.