Препараты валерианы лекарственной оказывают возбуждающее действие на большинство кошачьих, включая львов и тигров. Эта реакция вызвана летучим азотистым соединением актинидином, которое содержится в корневище валерианы и актинидии.

Кошки часто обгрызают актинидию прямо на корню. Считается, что это связано с тем, что запах актинидина схож с запахом непеталактона — эфирного масла, содержащегося в кошачьей мяте (котвнике кошачьем).

Запах непеталактона, как предполагается, напоминает запах веществ, содержащихся в кошачьей моче и феромонах.