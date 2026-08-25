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Почему кошки любят валериану? 0 137

В мире животных
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему кошки любят валериану?

Им нравится запах.

 

Препараты валерианы лекарственной оказывают возбуждающее действие на большинство кошачьих, включая львов и тигров. Эта реакция вызвана летучим азотистым соединением актинидином, которое содержится в корневище валерианы и актинидии.

Кошки часто обгрызают актинидию прямо на корню. Считается, что это связано с тем, что запах актинидина схож с запахом непеталактона — эфирного масла, содержащегося в кошачьей мяте (котвнике кошачьем).

Запах непеталактона, как предполагается, напоминает запах веществ, содержащихся в кошачьей моче и феромонах.

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