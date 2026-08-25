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Ученые разработали пищевую добавку из личинок мучных жуков 0 48

В мире животных
Дата публикации: 25.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Ученые разработали пищевую добавку из личинок мучных жуков

Ранее личинки мучных жуков использовались лишь в качестве наживки для рыбалки, для опытов в лабораториях и в кормлении мелких животных. Однако, теперь они могут стать ценным продуктом для домохозяйств, так как ученые нашли способ их переработки.

 

У рыбаков и владельцев животных может появиться новая альтернатива, так как мучные черви могут стать настоящим деликатесом. Ученые из Южной Кореи обнаружили, что если «пережарить» личинки с сахаром, то получится пищевая добавка, по вкусу напоминающая мясо.

«В мучных жуках содержатся все необходимые жирные кислоты, витамины, белки и минералы. Наша методика позволит создавать на основе этих насекомых искусственные аналоги мяса и «мясные» соусы», — говорит Чо Ын Хи, профессор университета Вонкван в Иксане (Южная Корея).

Ученые анализировали, как меняется вкус и аромат личинок при различных способах термической обработки: приготовлении на пару, жарке на сковороде или во фритюре. Они также готовили обычную говядину для сравнения. Исследователи старались выделить летучие молекулы, которые придают мясу его характерный вкус.

Сначала вкус был не похож на мясной: жуки, приготовленные на пару, имели сладкий привкус кукурузы, а жареные напоминали креветки и морепродукты. Однако настоящий «мясной» вкус появился, когда личинки предварительно обработали сахаром. Паста, полученная при обжарке, имела вкус и аромат, практически идентичный мясному.

«Насколько нам известно, это первый случай, когда мучных жуков используют для создания заменителей вкусов», — отмечают ученые. «Мы надеемся, что наше открытие побудит производителей полуфабрикатов включать съедобных насекомых в состав своей продукции».

Тем не менее, команда исследователей не собирается останавливаться на достигнутом. Они планируют продолжать совершенствовать и оптимизировать процесс обработки жуков, чтобы минимизировать любые неприятные привкусы.

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