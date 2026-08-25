Исследование показало, что медведи сохраняют мышечную массу во время спячки благодаря определенным веществам в крови.

Японские ученые провели исследование, выделив сыворотку из крови медведей, взятой в период спячки и летом. Полученный материал был использован для обработки культур мышечных клеток человека, что позволило выявить ряд изменений.

В мышцах, обработанных сывороткой из крови медведей в спячке, было отмечено увеличение содержания белка, в то время как сыворотка из летней крови такого эффекта не дала.

Ученые предполагают, что причиной этого является инсулиноподобный фактор роста IGF-1, который помогает медведям избежать дистрофии мышц при длительном неподвижном состоянии.

Для сравнения, человек, который проведет несколько месяцев в постели без специальных мер по сохранению мышечной ткани, будет долго восстанавливаться. Исследователи надеются, что вещества, полученные из сыворотки спящих медведей, помогут разработать средства против атрофии у людей, что может быть полезно для лежачих больных и космонавтов.