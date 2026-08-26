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Пять признаков, что собака разбалована 0 85

В мире животных
Дата публикации: 26.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пять признаков, что собака разбалована

Если собака не предназначена для охраны и служебных функций, то к ней обычно относятся с особой заботой.

 

Собака окружена вниманием, лаской и любовью, что может привести к её разбалованности. Какие признаки указывают на это?

Редко выполняет команды

Если вы чрезмерно любите своё животное, то, скорее всего, не будете его наказывать за невыполнение команд. Собака это чувствует, и иногда может игнорировать ваши указания, если решит, что не хочет их выполнять.

Плохо ведет себя на прогулке

Если собака не слушается, тянет поводок или плохо реагирует на других собак, то стоит задуматься о восстановлении дисциплины. На прогулке главный — человек, и собака должна это понимать.

Просит дополнительную еду

Собаки не всегда контролируют свой аппетит и могут не понимать, когда им следует остановиться. Владельцам рекомендуется придерживаться суточной нормы корма, указанной на упаковке. Если собака постоянно выпрашивает добавку, это может быть признаком её разбалованности.

Спит рядом с хозяевами

Некоторые владельцы не позволяют своим питомцам спать с ними в одной постели, ссылаясь на гигиенические нормы. Однако если собака приходит в постель, несмотря на ваше отношение, это может свидетельствовать о её разбалованности.

Будит рано утром

Собаки быстро привыкают к тому, что их желания исполняются. Поэтому они могут будить владельца по утрам, чтобы выйти на прогулку или получить еду.

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