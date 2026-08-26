Собаки были одомашнены не менее 15 тысяч лет назад и распространились по всему миру, что способствовало возникновению различных местных пород. Их использовали для разных целей, выводя охотничьи, пастушеские и сторожевые породы.

Кошки стали настоящими домашними животными гораздо позже, примерно 3,5 тысячи лет назад. Знаменитые египетские кошки выполняли роль истребителей домашних грызунов, подобно тому, как в современных Индии используются обезьяны.

Селекция кошек проводилась гораздо менее строго: люди, конечно, выбирали понравившихся котят, но почти не занимались целенаправленным скрещиванием.