Некоторые породы кошек отличаются особой спокойностью и тихим поведением.
Если вы ищете кошку, которая не будет докучать своим мяуканьем, то вам подойдут следующие породы.
Скоттиш-фолд
Эти кошки быстро завоевали популярность благодаря своей необычной внешности. У скоттиш-фолдов характерная форма ушей, что делает их мордочку особенно симпатичной.
Шерсть у этих питомцев очень приятная на ощупь.
Кроме того, представители этой породы редко мяукают — взрослые кошки ведут себя тихо и воспитанно.
Бенгальская кошка
Эта экзотическая порода также быстро завоевала популярность благодаря своему леопардовому окрасу и приятной шерсти.
Бенгальские кошки практически не мяукают, а издают другие звуки, хотя и это происходит довольно редко.
Интересно, что это одна из немногих пород, которая с радостью пойдет с вами на прогулку.
Пиксибоб
Эта порода популярна в разных странах, так как внешне они напоминают рысь. Пиксибобы практически никогда не мяукают.
Более того, их можно легко обучить командам.
Эти редкие животные могут выполнять трюки не хуже, чем собаки.
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