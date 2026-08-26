Если вы ищете кошку, которая не будет докучать своим мяуканьем, то вам подойдут следующие породы.

Скоттиш-фолд

Эти кошки быстро завоевали популярность благодаря своей необычной внешности. У скоттиш-фолдов характерная форма ушей, что делает их мордочку особенно симпатичной.

Шерсть у этих питомцев очень приятная на ощупь.

Кроме того, представители этой породы редко мяукают — взрослые кошки ведут себя тихо и воспитанно.

Бенгальская кошка

Эта экзотическая порода также быстро завоевала популярность благодаря своему леопардовому окрасу и приятной шерсти.

Бенгальские кошки практически не мяукают, а издают другие звуки, хотя и это происходит довольно редко.

Интересно, что это одна из немногих пород, которая с радостью пойдет с вами на прогулку.

Пиксибоб

Эта порода популярна в разных странах, так как внешне они напоминают рысь. Пиксибобы практически никогда не мяукают.

Более того, их можно легко обучить командам.

Эти редкие животные могут выполнять трюки не хуже, чем собаки.