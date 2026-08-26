Следует отметить, что среди домашних кошек есть породы, которые могут представлять опасность. Это, в частности, одомашненные дикие кошки, такие как манул, каракал и сервал. С ними может справиться только опытный владелец с соответствующими знаниями. Однако и привычные породистые кошки могут проявлять агрессию. Какие породы могут быть потенциально опасными?

Сиамская кошка

Если вам не удастся найти общий язык с сиамской кошкой, вы столкнетесь с трудностями в установлении отношений. Физические наказания не будут прощены, и это животное постарается защитить себя.

Сиамская кошка может проявлять свой сложный характер в различных ситуациях.

Бенгальская кошка

Эксперты утверждают, что представители этой породы нуждаются в дрессировке со стороны владельца. Важную роль играют и заводчики. При домашнем разведении бенгальские кошки могут проявлять агрессию и иметь сложный характер.

Саванна

Эта порода была выведена путем скрещивания с диким сервалом. Саванна отличается невероятной красотой, но ее характер также требует внимания. Она нуждается в большом пространстве и не потерпит плохого обращения.

Саванна считается одной из самых дорогих пород кошек, и стоимость питомца с хорошей родословной может достигать десятков тысяч долларов.