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Как общаться с котом 0 49

В мире животных
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как общаться с котом

Канадский медик разработал метод общения с животными.

 

Доктор Ян Дункан из Университета Гелфа в Канаде после многолетних экспериментов создал способ «вести беседу» с животными, задавая им вопросы о том, насколько их устраивает жизнь, и получая ответы.

По словам доктора Дункан, его метод заключается в составлении теста для каждого вида животных с возможностью выбора из двух вариантов ответа. Если животное постоянно выбирает один и тот же вариант, это позволяет узнать, чего они хотят от нас. Он считает, что животные гораздо умнее и ведут более насыщенную жизнь, чем принято считать, и их поведение не ограничивается лишь инстинктами. Они способны помнить прошлое и думать о будущем. Зная это, можно найти способ задавать им вопросы, чтобы они поделились своим мнением о нашем уходе за ними.

Регулярно появляются исследования, демонстрирующие неожиданные качества животных. Например, несколько лет назад было установлено, что самки летучих мышей поддерживают отношения, схожие с человеческой дружбой.

В животном мире лишь немногие виды способны на это — слоны, дельфины, некоторые хищные млекопитающие и человекообразные приматы. Однажды ученые наблюдали, как младшая самка заботилась о своей беременной подруге и помогала ей во время родов.

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