Исследования показали, что некоторые из шести родственников травоядных рыбок, обитающих в реке Сор в бассейне Белого Нила, каким-то образом стали хищниками. Изменение рациона отразилось на их внешнем виде: кишечник стал короче, а форма рта изменилась. Ихтиологи также нашли переходные формы рыб этого вида. Результаты исследования были опубликованы в журнале Diversity.

Многие виды в процессе эволюции вынуждены адаптироваться к условиям обитания. Целью этих изменений является занятие уникального места в пищевой цепи, чтобы избежать конкуренции за ресурсы с ближайшими родственниками.

Таким образом, рыбки рода Garra изменили свои привычки. Из-за специфического питания их зубы стали шире и превратились в скребки с острым лезвием, что позволяет им соскабливать водоросли с камней. Эти рыбки также способны очищать мертвые частички с кожи человека, поэтому в некоторых странах Азии они используются для педикюра в спа-салонах и известны как рыбки-доктора.

Однако иногда нет очевидных причин для появления новой пищевой специализации. В своей работе российские исследователи раскрыли экологические аспекты этого явления.

Изучая различия в признаках, связанных с пищевыми предпочтениями, авторы измерили длину кишечника рыбок, проанализировали его содержимое и исследовали стабильные изотопы азота и углерода, чтобы понять, чем питались животные на протяжении полугода.

Выяснилось, что в прошлом у рыбок действительно произошло разделение рода на экологические формы в зависимости от типа питания. Одни рыбки продолжили питаться водорослями, другие стали хищниками, а третьи приобрели смешанные признаки.

Внешний вид растительноядных рыбок и хищников стал различным: у хищников ротовой аппарат стал больше похож на щель, что позволяет эффективнее удерживать вырывающуюся добычу.

Кроме того, авторы обнаружили новый вид рыбок-докторов с толстыми губами. Этот вид, вероятно, возник в результате скрещивания других совместно обитающих форм, но причины изменения ротового аппарата пока неизвестны.

Новые формы часто происходят от общего вида, который не имеет ярких особенностей, но это не всегда так. Появление хищников среди "докторов" ученые объяснили тем, что в реке сложились благоприятные условия — отсутствие естественных врагов и конкурентов, что позволило виду "расслабиться" и выйти из своей узкой ниши.

По словам ученых, губастая рыбка расширяет примеры парадокса Лиема, который утверждает, что строение ротового аппарата животного не обязательно соответствует типу его питания.