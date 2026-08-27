В коже хамелеона находятся специальные клетки, называемые хроматофорами, которые содержат зерна различных пигментов. Эти клетки имеют отростки, которые занимают значительное пространство, позволяя пигментам равномерно распределяться. В таком случае кожа ящерицы выглядит темной.

Когда отростки сжимаются, пигменты выдавливаются в центр клетки, и цвет хамелеона изменяется. Цвета черно-коричнево-красно-желтой гаммы создаются хроматофорами верхнего слоя кожи, в то время как синие и голубые оттенки формируются в более глубоких слоях.

Для получения зеленого цвета дополнительно используется преломление света в поверхностном слое кожи, который содержит кристаллы гуанина. Участки кожи, где все хроматофоры сжаты, приобретают желтовато-белесый оттенок.