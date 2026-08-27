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Критерии подбора лабораторных животных 0 52

В мире животных
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Лабораторные животные

Соответствие задачам эксперимента.

 

Лабораторные животные должны иметь возможность размножаться в любое время года, не требовать особого ухода и быть безопасными для людей. Также ценится быстрое созревание.

Предпочтительно, чтобы животное использовалось в исследованиях на протяжении длительного времени, так как это облегчает сопоставление результатов с работами других ученых. Среди млекопитающих чаще всего используются мыши, крысы и морские свинки.

Тем не менее, важнейшим критерием остается задача исследования. Ряд классических работ по физиологии проводился на лягушках, исследования условных рефлексов — на собаках, а нейрофизиология и изучение некоторых инфекционных болезней — на обезьянах.

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