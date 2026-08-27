В сравнительной анатомии мозгом называют самое крупное скопление нервной ткани, которое возникает при высокой централизации нервной системы. Обычно у каждого организма имеется один такой мозг. Однако у некоторых беспозвоночных, помимо основного мозга, существуют сопоставимые по размеру нервные узлы (ганглии), обладающие определенной автономией.

Например, иногда утверждают, что у осьминога девять мозгов. На самом деле у него один мозг и восемь крупных ганглиев в щупальцах, каждый из которых может занимать до четверти объема мозга. Эти ганглии позволяют щупальцам выполнять некоторые действия независимо друг от друга. У членистоногих, таких как пауки и многие насекомые, важную роль играет подглоточный ганглий, который также сопоставим по размерам с головным мозгом.

У крупного динозавра диплодока спинномозговой канал в крестцовых позвонках расширялся, и в нем находилось в несколько раз больше нервной ткани, чем внутри черепа. Однако это не является вторым мозгом, а лишь частью спинного мозга, управляющей задними лапами и хвостом. Настоящие организмы с двумя мозгами возникают лишь как редкие аномалии эмбрионального развития. Например, двухголовые змеи и черепахи могут быть жизнеспособными, но сталкиваются с проблемами при принятии решений и управлении движениями.