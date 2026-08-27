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Правда ли, что мыши предпочитают сыр? 0 44

В мире животных
Дата публикации: 27.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Правда ли, что мыши предпочитают сыр?

Ученые опровергли это распространенное мнение, а практические эксперименты подтвердили.

 

Распространенное мнение о том, что мыши любят сыр, было проверено исследователями из Манчестерского университета (Великобритания). В ходе экспериментов они выяснили, что рацион мышей состоит преимущественно из растительной пищи, особенно злаков и плодов, которые богаты сахарами. Мыши, как оказалось, не проявляют интереса к продуктам с резким запахом, таким как сыр.

Доктор Дэвид Холмс, специалист в области поведения животных из этого университета, отметил: «Совершенно очевидно, что утверждение о том, что мыши любят сыр, является ошибочным. На протяжении большей части своей эволюции мыши не имели контакта с сыром, так как в их естественной среде он не встречается, и поэтому они не реагируют на него».

Выводы ученых вызвали интерес у сотрудников британской санитарной организации Pest Control UK. Получив новый заказ на выведение мышей, они установили в здании у клиента три мышеловки, расположенные на расстоянии 15 см друг от друга, с кусочками яблока, шоколада и сыра, меняя их местами каждый день. За полтора месяца ни одна мышь не подошла к яблоку, одна мышь клюнула на шоколад, а на сыр попались 22 мыши. Остается только догадываться, чей эксперимент был более чистым.

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