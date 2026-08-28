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Почему убийство паука может привести к болезням? 0 242

В мире животных
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Паук сплел паутину

Чтобы понять суть этой приметы, нужно вспомнить, что паук плетет свои сети для охоты на мух, комаров и других летающих насекомых, которые могут переносить инфекции.

 

Убив одного паука, вы можете спасти жизнь нескольким вредителям.

Также стоит отметить, что в древности люди считали паутину целебной. Из нее изготавливались лекарства, в первую очередь примочки для лечения различных ран. Таким образом, избавляясь от пауков, люди лишали себя доступа к лечебным средствам.

Интересно, что и в наши дни ученые активно исследуют синтез искусственной паутины. Белки, из которых пауки создают свои сети, полностью биосовместимы с человеческим организмом и оказывают положительное влияние на ткани.

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