Обсуждать, обладают ли пушистые питомцы экстрасенсорными способностями и являются ли они целителями, не будем. Однако то, что они безошибочно выбирают места, где что-то не в порядке, имеет разумное объяснение: котики предпочитают теплые зоны.

«Температура кожи над очагом воспаления или повреждения тканей обычно выше из-за притока крови, — объясняет врач Елена Парецкая. — Поэтому коты выбирают именно эту область».

Таким образом, даже если вы не чувствуете боли, стоит обратить внимание на то, куда ваши животные ложатся чаще всего, и при необходимости проверить здоровье. Кроме того, коты могут служить отличными живыми «грелками» при болях в спине или суставах, а также при ушибах.