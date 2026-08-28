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Правда ли, что кошки лечат и ложатся на больное место 0 155

В мире животных
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Кошка

Обсуждать, обладают ли пушистые питомцы экстрасенсорными способностями и являются ли они целителями, не будем. Однако то, что они безошибочно выбирают места, где что-то не в порядке, имеет разумное объяснение: котики предпочитают теплые зоны.

 

«Температура кожи над очагом воспаления или повреждения тканей обычно выше из-за притока крови, — объясняет врач Елена Парецкая. — Поэтому коты выбирают именно эту область».

Таким образом, даже если вы не чувствуете боли, стоит обратить внимание на то, куда ваши животные ложатся чаще всего, и при необходимости проверить здоровье. Кроме того, коты могут служить отличными живыми «грелками» при болях в спине или суставах, а также при ушибах.

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