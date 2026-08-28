Акулы часто ассоциируются с огромными хищниками, но не все из них таковы. Некоторые виды, например, питаются планктоном и имеют уникальные особенности.

Какие акулы считаются наиболее редкими?

Плащеносная акула

Некоторые виды акул напоминают водных змей, и плащеносная акула — один из таких примеров. Эта рыба не только выглядит как змея, но и использует схожие методы охоты. Интересно, что самки плащеносной акулы могут быть беременными более 3 лет.

Etmopterus perryi

Этот вид акул практически не изучен, так как они редко попадают в поле зрения ученых. Удивительно, но размер этой акулы составляет всего около 20 сантиметров. Этот необычный вид встречается лишь в нескольких местах Атлантики.

Европейский морской ангел

Европейский морской ангел отличается от своих сородичей: его форма напоминает ската. Эта акула может достигать длины более 1,5 метров. К сожалению, считается, что этот редкий вид акул находится на грани исчезновения.