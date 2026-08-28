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Самые крупные кролики в мире: удивительные размеры 0 137

В мире животных
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Самые крупные кролики в мире: удивительные размеры

Кролики могут быть как сельскохозяйственными животными, так и домашними любимцами, и их размеры могут удивить.

 

Несмотря на то, что кролики обычно ассоциируются с небольшими размерами, некоторые из них могут весить более нескольких килограммов. Какие же кролики считаются самыми крупными в мире?

Первый рекорд был установлен более 30 лет назад. Тогда выяснили, что юный кролик (на момент взвешивания ему не было и полугода) весил более 10 килограммов.

Этот рекорд принадлежал французскому вислоухому кролику.

На сегодняшний день самым крупным кроликом является Дариус, который даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Его вес превышает 20 килограммов.

Дариус живет в Великобритании вместе со своими владельцами.

Тем не менее, вскоре он может потерять свой титул. У Дариуса появился наследник, который весит на 3 килограмма больше. Однако владельцы пока не оформили новый рекорд.

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