Кролики могут быть как сельскохозяйственными животными, так и домашними любимцами, и их размеры могут удивить.

Несмотря на то, что кролики обычно ассоциируются с небольшими размерами, некоторые из них могут весить более нескольких килограммов. Какие же кролики считаются самыми крупными в мире?

Первый рекорд был установлен более 30 лет назад. Тогда выяснили, что юный кролик (на момент взвешивания ему не было и полугода) весил более 10 килограммов.

Этот рекорд принадлежал французскому вислоухому кролику.

На сегодняшний день самым крупным кроликом является Дариус, который даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Его вес превышает 20 килограммов.

Дариус живет в Великобритании вместе со своими владельцами.

Тем не менее, вскоре он может потерять свой титул. У Дариуса появился наследник, который весит на 3 килограмма больше. Однако владельцы пока не оформили новый рекорд.