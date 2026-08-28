Бабочки редко ассоциируются с опасностью, однако некоторые из них обладают удивительными способностями к защите.

Некоторые бабочки стали довольно опасными, так как научились вырабатывать яд. Они целенаправленно питаются токсичными растениями, чтобы стать ядовитыми.

Какие бабочки считаются наиболее опасными?

Первое место занимает пестрянка, которая способна вырабатывать цианид. Благодаря своей "неуязвимости" это насекомое ведет дневной образ жизни, не опасаясь нападения птиц.

Интересный факт: пестрянка может имитировать смерть, чтобы не быть желанной добычей. После этого бабочка начинает выделять особую жидкость с неприятным ароматом, который отпугивает птиц. Это и есть яд пестрянки.

Другие виды бабочек также могут защищаться, используя похожие методы отпугивания врагов.