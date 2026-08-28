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Собаки распознают обман 0 128

В мире животных
Дата публикации: 28.08.2026
BB.LV
Изображение к статье: Собаки распознают обман

Исследователи из Венского университета провели эксперимент с участием более 250 собак и выяснили, что «лучшие друзья человека» в большинстве случаев способны понять, когда им лгут.

 

Эксперимент проходил в небольшой комнате с двумя дверями. На одинаковом расстоянии от собаки (более полутора метров) ученые размещали два ведерка с крышками. В эксперименте участвовали не только животное и ее хозяин, но и два человека: «советчик» и «затаиватель».

На первой стадии эксперимента собаки привыкали доверять «советчику». «Затаиватель» на глазах у животного помещал еду в одно из двух ведерок, а затем незаметно для собаки извлекал ее, чтобы животное не полагалось на нюх. После этого «советчик» показывал собаке, в каком из ведерок находилась еда, чтобы животное понимало, что его не обманывают.

После знакомства алгоритм эксперимента изменился: «советчик» вместе с собакой наблюдал, в какое ведерко клали еду, и выходил из комнаты. В это время «затаиватель» перекладывал еду в другое ведерко, чтобы собака могла это видеть. Вернувшийся «советчик» при этом указывал собаке на ведерко, где еды не было.

Когда аналогичный опыт ранее проводили с детьми пяти лет и приматами, они в большинстве случаев полагались на «советчика», несмотря на то что своими глазами видели его обман. Однако в этом исследовании более половины собак не стали доверять человеку. Единственной породой, которая осталась верной, оказались терьеры.

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