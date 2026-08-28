Птицы с давних времен удивляют людей своей способностью к полету. Эти создания часто становятся героями фольклорных образов и легенд.

Какие рекорды были установлены птицами?

Скорость полета

Каждая птица имеет свой уникальный темп полета. Некоторые виды не могут изменить свои параметры и увеличить скорость.

Среди самых быстрых птиц выделяется сапсан, который способен лететь со скоростью до двухсот километров в час.

Долгожители

Журавль Вульф попал в Книгу рекордов Гиннесса, так как прожил более 80 лет на территории США.

В одном из британских зоопарков жил попугай, который дожил до восьмидесяти лет.

Колибри

Эта миниатюрная птица известна тем, что может взмахнуть своими крылышками до 90 раз за одну секунду.

Другие птицы не могут похвастаться такими результатами.